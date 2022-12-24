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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В столице Аргентины появился гигантский мурал с Месси и Кубком мира видео

24 Декабря 2022 • 07:48 Комментировать (1)

Уличное искусство начинает осваивать такой прекрасный мотив для творчества, как победа аргентинской сборной в чемпионате мира. В Буэнос-Айресе, в районе Палермо (как легко догадаться по названию, основан он сицилийскими выходцами) появился гигантский мурал площадью в 30 квадратных метров, изображающий держащего Кубок мира Лионеля Месси.

Однако не только он - на мурале видны также лица Эмилиано Мартинеса, Пауло Дибалы и Родриго де Пауля. Автор - Массимилиано Баньяско, который в прошлом отмечался таким же творчеством на тему успехов Диего Марадоны, в том числе и в самом Неаполе, где аргентинец провел лучшие игровые годы своей карьеры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Декабря 2022 в 08:21
ай ерундистика какая-та.. и это усё? гигантскай - 3 м высатою.. слабо статую на 100 м зваяц..
стаит статУя
с кубкам вместо буя..
А-ха-ха-ха! )))
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