Уличное искусство начинает осваивать такой прекрасный мотив для творчества, как победа аргентинской сборной в чемпионате мира. В Буэнос-Айресе, в районе Палермо (как легко догадаться по названию, основан он сицилийскими выходцами) появился гигантский мурал площадью в 30 квадратных метров, изображающий держащего Кубок мира Лионеля Месси.

Однако не только он - на мурале видны также лица Эмилиано Мартинеса, Пауло Дибалы и Родриго де Пауля. Автор - Массимилиано Баньяско, который в прошлом отмечался таким же творчеством на тему успехов Диего Марадоны, в том числе и в самом Неаполе, где аргентинец провел лучшие игровые годы своей карьеры.