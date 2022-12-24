Тьяго Силва: «До сих пор сердце кровью обливается»

Бразильский защитник Тьяго Силва принял участие в катарском чемпионате мира, и про него можно точно сказать - это был его последний чемпионат мира, и закончился он в четвертьфинале после того, как бразильцы уступили по пенальти хорватам. Силва до сих пор не может справиться с разочарованием, несмотря на то, что с момента поражения прошли уже две недели.

- И сегодня у меня кровоточит сердце. Вы не поверите, сколько раз я садился и хотел что-то написать об этом чемпионате мира, о работе, которую мы проделали. После всего этого пережить такой вылет очень сложно. Хочу попросить болельщиков продолжать поддерживать национальную команду, - цитирует слова Силвы ITASportPress.