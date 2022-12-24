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Сунесс назвал топ-5 величайших футболистов в истории

24 Декабря 2022 • 06:51 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне эксперт Грэм Сунесс в разговоре с журналистами назвал пятёрку лучших игроков в истории футбола по своему личному мнению.

Сунесс сказал Daily Mail, что его номером один является аргентинский форвард Лионель Месси, который недавно впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира. На вторую и третью строчку эксперт поставил легендарных Пеле и Диего Марадону.

«Четвёртым я поставлю Криштиану Роналду, который с натяжкой может претендовать на звание лучшего игрока в мире. Пятёрку замыкает Джордж Бест», - добавил Сунесс.

Напомним, что в финале катарского чемпионата мира сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе по пенальти обыграла французов.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Джордж Бест Грэм Сунесс
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