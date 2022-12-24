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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Виейра раскритиковал Эмилиано Мартинеса: «Он позволил себе много лишнего»

24 Декабря 2022 • 02:43 Комментировать

Главный тренер «Кристал Пэлас» и бывший французский полузащитник Патрик Виейра высказался о голкипере сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.

Представитель «Астон Виллы» помог аргентинцам выиграть чемпионат мира своей уверенной игрой, но запомнился многим другим: например, неприличным жестом с «Золотой перчаткой» и празднованием с «куклой-Мбаппе».

«Некоторые кадры с Мартинесом заставляют несколько иначе смотреть на триумф сборной Аргентины, настраивают против. Не думаю, что ему стоило это делать. Иногда эмоции берут верх, но он явно сглупил и позволил себе много лишнего», – цитирует Goal знаменитого экс-хавбека сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Патрик Виейра Кристал Пэлас Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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