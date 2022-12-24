Дель Боске высказался о новом тренере сборной Испании

Бывший испанский наставник Висенте дель Боске рассказал, что думает о ситуации в сборной Испании и её новом главном тренере Луисе де ла Фуэнте.

Испанцы под руководством Луиса Энрике неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, уступив в 1/8 финала сборной Марокко, вскоре после чего рулевой был отправлен в отставку, а его место занял Луис де ла Фуэнте.

«Думаю, у нас хорошее поколение игроков, от которого можно многого ждать. Когда что-то идёт не так на чемпионате мира, спрос прежде всего с тренера – так и произошло в случае с Энрике. Его сменщик де ла Фуэнте отлично знает футбол, у него много связей по всему миру, что тоже важно», – заявил в интервью Marca дель Боске.