Педри: «Энрике заслужил большего на чемпионате мира»

Полузащитник испанской национальной команды и «Барселоны» Педри высказался о результате работы Луиса Энрике в сборной.

«Луис Энрике мне всегда очень помогал, он тренер, который хорошо объясняет свои требования. Он собрал хороший коллектив, и я думаю, что он заслужил большего на чемпионате мира», — приводит слова молодого хавбека BarcaUniversal.

Напомним, что под руководством Луиса Энрике «красная фурия» провела два крупных турнира, выйдя в полуфинал Евро-2020, а также вылетев на стадии 1/8 финала катарского чемпионата мира, сенсационно уступив Марокко.