Педри: «Я давно пережил произошедшее на ЧМ-2022»

Футболист «Барселоны» и испанской национальной команды Педри рассказал о своих эмоциях после вылета с катарского чемпионата мира.

«Пережил ли я то, что произошло на чемпионате мира? Да, я думаю, что это прошло давно. Мы должны сконцентрироваться на том, что будет дальше. Мы должны изменить своё мышление и сфокусироваться на «Барселоне», — приводит слова хавбека BarcaUniversal. Педри также отметил, что в команде сейчас думают о встрече с «Эспаньолом».

Напомним, что испанская сборная вылетела в 1/8 финала катарского мундиаля, неожиданно уступив Марокко в серии пенальти.