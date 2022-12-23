Реграги считает, что Амрабат должен играть в одном из сильнейших клубов мира

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги восхищён центральным полузащитником своей команды Софьяном Амрабатом. Он уверен, что место Амрабата, при всём уважении к его нынешнему клубу – «Фиорентине» - в одном из десяти самых сильных клубов мира, цитирует тренера TV Arryadia.

Амрабату 26 лет, центральный полузащитник «фиалок» признавался многими экспертами одним из лучших игроков чемпионата мира по футболу в Катаре. Он сыграл семь матчей за сборную Марокко на турнире и занял с африканцами четвёртое место по его итогам. Напомним, в полуфинале марокканцы уступили французам (0:2), а в матче за третье место – сборной Хорватии (1:2).