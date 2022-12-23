Педри объяснил, почему не поздравил Месси

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри рассказал, почему до сих пор не поздравил своего бывшего одноклубника Лионеля Месси с победой на чемпионате мира – 2022.

«Я не написал ему сразу после победы, потому что мое сообщение останется незамеченным. Сейчас его телефон и соцсети разрываются от поздравлений. Я подожду еще пару дней и обязательного его поздравлю», - передает слова 20-летнего футболиста Barca Universal.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 пен.) и стала обладателем кубка мира впервые с 1986 года. Месси был признан лучшим игроком турнира. В активе 35-летнего нападающего семь голов и три ассиста.