Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ди Мария принял решение по будущему в сборной Аргентины

23 Декабря 2022 • 20:03 Комментировать

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария принял решение продолжить свои выступления в составе сборной Аргентины. Такой информацией поделился в социальных сетях журналист Гастон Эдуль.

Как сообщил источник, 34-летнего вингера мотивировала недавняя победа на чемпионате мира – 2022.В финальном матче против Франции ди Мария отметился голом, а Аргентина победила «трёхцветных» в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3. Лучшим игроком турнира был признан Лионель Месси.

Это первое чемпионство для Аргентины с 1986 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
20:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри объяснил, почему не поздравил Месси
20:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров прокомментировал сейв Мартинеса на последних минутах финала ЧМ
20:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ди Мария принял решение по будущему в сборной Аргентины
19:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дель Боске объяснил, почему Месси является лучшим футболистом мира
19:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сенников назвал лучшие команды года в России и в мире
18:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрокам сборной Франции запретили лайкать посты Бензема
18:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Симонян назвал финал ЧМ-2022 одним из лучших в истории
17:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Умер чемпион мира в составе сборной Англии
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов: Месси — игрок года, Промес и Малком — лучшие в РПЛ 2
15:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов назвал лучшего тренера года в мире и в РПЛ
12:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафанов считает, что российские вратари не затерялись бы на чемпионате мира
12:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вратарь Онана, скандально покинувший ЧМ-2022, ушёл из сборной Камеруна 1
11:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Назван автор лучшего гола на ЧМ-2022 - это не Месси и Мбаппе 1
10:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Я постарался психологически сломать Тчуамени в серии пенальти, в итоге он даже не попал в створ» 3
10:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис высказался о том, что Роналду не поздравил Месси 3
Все новости
Рекомендуем