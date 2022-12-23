Ди Мария принял решение по будущему в сборной Аргентины

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария принял решение продолжить свои выступления в составе сборной Аргентины. Такой информацией поделился в социальных сетях журналист Гастон Эдуль.

Как сообщил источник, 34-летнего вингера мотивировала недавняя победа на чемпионате мира – 2022.В финальном матче против Франции ди Мария отметился голом, а Аргентина победила «трёхцветных» в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3. Лучшим игроком турнира был признан Лионель Месси.

Это первое чемпионство для Аргентины с 1986 года.