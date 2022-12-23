Дель Боске объяснил, почему Месси является лучшим футболистом мира

Известный футбольный специалист Висенте дель Боске, поработавший с мадридским «Реалом» и национальной сборной Испании, высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Месси является лучшим игроком среди тех, кого я видел в футболе. Он превосходит других благодаря своим навыкам и стабильности. У Лионеля было множество великолепных сезонов, он всегда вел свои команды к победе», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Месси стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном матче сборная Аргентины отпраздновала победу над Францией (3:3, 4:2 пен.). По итогам ЧМ Лионеля признали лучшим футболистом турнира.