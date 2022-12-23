Бывший «железнодорожник» Дмитрий Сенников назвал лучшие команды года в России и в мире. В России, считает бывший защитник «Локомотива», лучший, безусловно, петербургский «Зенит».

«В мире, конечно, это сборная Аргентины. Это чемпион мира, тут всё однозначно», - цитирует Сенникова Rusfootball.info.

36 лет понадобилось сборной Аргентины, чтобы снова завоевать Кубок мира по футболу. В минувшее воскресенье «альбиселесте» переиграли французов лишь в серии пенальти – 4:2, после ничьей в основное и дополнительное время (3:3).

«Зенит» уже четыре сезона подряд становился чемпионом России и лидирует в сезоне текущем, опережая конкурентов на шесть очков.