Игрокам сборной Франции запретили лайкать посты Бензема

Представители Федерации футбола Франции запретили игрокам национальной команды лайкать публикации Карима Бензема в социальных сетях. Об этом отрапортовал журналист Ромен Молина.

Напомним, что после окончания чемпионата мира – 2022 Бензема объявил о завершении карьеры в национальной команде. Франция на мундиале в Катаре финишировала на втором месте, уступив в финале Аргентине (3:3, 2:4 пен.).

Ранее появилась информация, что 34-летний обладатель «Золотого мяча» отписался от большинства футболистов сборной Франции. В его подписках остались всего пятеро игроков: Килиан Мбаппе, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Маркус Тюрам и Рафаэль Варан.