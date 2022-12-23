Умер чемпион мира в составе сборной Англии

Бывший английский футболист Джордж Коэн, который становился чемпионом мира в 1966 году, скончался на 84-м году жизни. Об этом отрапортовала пресс-служба лондонского «Фулхэма». Причина смерти экс-футболиста не уточнятся.

Джордж долгое время защищал цвета «дачников». Он провел в составе лондонского коллектива 459 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами. За национальную команду Англии защитник сыграл 37 матчей.

Стоит отметить, что Коэн повесил бутсы на гвоздь в 29 лет. Он был вынужден завершить профессиональную карьеру из-за серьезного повреждения колена.