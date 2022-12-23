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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Названа цена Мбаппе и Месси после ЧМ-2022, Роналду дешевле француза в 9 раз

23 Декабря 2022 • 17:01 Комментировать

Эксперты портала Transfermarkt провели оценку футболистов после завершения чемпионата мира – 2022. Самым дорогим игроком мира является нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его ценник увеличился со 160 до 180 миллионов евро. Француз опережает норвежца Эрлинга Холанна («Манчестер Сити») на 10 миллионов.

Трансферная стоимость главной звезды сборной Аргентины Лионеля Месси после триумфа составляет 50 миллионов евро. Напомним, что 35-летний южноамериканец был признан лучшим футболистом турнира.

Что касается португальца Криштиану Роналду, ныне находящегося без клуба, то его стоимость – 20 миллионов. На мундиале 37-летний бомбардир вместе с Португалией дошел до четвертьфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
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