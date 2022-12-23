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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тарханов: Месси — игрок года, Промес и Малком — лучшие в РПЛ

23 Декабря 2022 • 15:59 Комментировать

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, какие команды и каких игроков он считает лучшими в 2022 году.

«Команда года? Если в мировом футболе, то Аргентина и Франция, если у нас, то «Ростов», — заявил Тарханов Rusfootball.

Эксперт отметил, что когда Валерий Карпин приходил в «Ростов», то они боролись за выживание, а сейчас это хорошая команда, которая идет на третьей строчке в РПЛ.

Кроме этого, Тарханов считает, что лучшим футболистом года стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, а в Российской премьер-лиге лучше всего себя проявили Куинси Промес («Спартак») и Малком Филипе («Зенит»).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Лионель Месси Валерий Карпин Сборная Аргентины ПСЖ Александр Тарханов Куинси Промес Малком Филипе
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