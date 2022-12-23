Тарханов назвал лучшего тренера года в мире и в РПЛ

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов ответил на вопрос, каких тренеров он считает лучшими в 2022 году.

«Тренер года? Абаскаль и Карпин. В мировом же футболе это главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони», — цитирует Тарханова Rusfootball.

Специалист отметил, что Скалони является молодым тренером, который пришел в сборную только в 2018 году и за время уже выиграл Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира.

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ, а «Ростов» Валерия Карпина — на третьем. Возобновление чемпионата запланировано на март 2023 года.