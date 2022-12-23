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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Вратарь Онана, скандально покинувший ЧМ-2022, ушёл из сборной Камеруна

23 Декабря 2022 • 12:00 Комментировать (1)

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна.

«Мои чувства к сборной никогда не угаснут. Я буду продолжать выходить на поле, чтобы прославлять свою страну. Останусь преданным фанатом сборной и буду ее поддерживать, как это делают остальные камерунцы. Хочу поблагодарить всех тех, кто верил в меня», - оставил сообщение вратарь в своих социальных сетях.

Напомним, что Андре со скандалом покинул сборную Камеруна после конфликта с наставником команды Ригобером Сонгом. Это произошло после матча первого тура групповой стадии чемпионата мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Андре Онана
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Комментарии (1)
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topcat22
23 Декабря 2022 в 12:36
Ещё 10 раз вернётся и уйдет, просто словил звезду, что часто встречается в последнее время с представителями африканской федерации.
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