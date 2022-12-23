Канчельскис высказался о том, что Роналду не поздравил Месси

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал тот факт, что португальский нападающий Криштиану Роналду не поздравил аргентинца Лионеля Месси с триумфом на чемпионате мира - 2022.

«Роналду не поздравил Месси? Это вопрос к португальцу. Хочешь - поздравляй, не хочешь - не поздравляй. Вот я поздравляю Лионеля с этим великим достижением!» - передает слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Аргентина с Месси в составе стала триумфатором чемпионата мира, проходившего в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Это первое чемпионство для «альбиселесте» с 1986 года.