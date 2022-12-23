Во Франции высказались о будущем Дешама

Глава федерации футбола Франции Ноэль ле Гре высказался о возможном продлении трудового соглашения с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом.

«Продлить контракт до 2026 года? А почему сразу не до 2030? Мы вскоре встретимся с Дешамом и подведем итоги чемпионата мира. После этого начнем думать о Евро-2024.

Думаю, мы все уладим. Если Дидье не захочет продолжить работу, то все пройдет быстро. Если же пожелает остаться, то это займет немного больше времени. Мы рассчитываем завершить переговоры до конца года», - передает слова президента федерации Ouest France.

Ранее сообщалось, что на посту главного тренера Дешама может сменить Зинедин Зидан.