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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фердинанд - об игроке сборной Хорватии: «Он может стать одним из лучших в мире»

23 Декабря 2022 • 08:38 Комментировать

Легендарный английский защитник Рио Фердинанд отметил выступление хорвата Йошко Гвардиола на чемпионате мира – 2022.

«Йошко – мой любимый защитник на чемпионате мира. Он еще очень молод, ему всего 20 лет, но он показал зрелый футбол, отлично работал с мячом. В матче с Аргентиной его неоднократно продавливал Месси. Но стоит учитывать, против кого он играл.

Думаю, Гвардиол выделялся своей игрой на мундиале. У него есть все, чтобы стать одним из лучших в мире на своей позиции», - поведал Рио а своем канале в ютубе.

Напомним, что сборная Хорватии завоевала бронзовые награды чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Рио Фердинанд РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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