С Дешамом могут продлить контракт до 2030 года

Президент французской Федерации футбола Ноэль ле Гре в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив главного тренера сборной Дидье Дешама.

Ле Гре сказал Quest France, что представители Федерации планируют поговорить с наставником о контракте не только до 2026 года, но и до 2030 года. Функционер отметил, что в ближайшее время всё обсудит с Дешамом.

«Думаю, что мы быстро всё уладим. Если всё пройдёт гладко, то решим все контрактные вопросы с Дешамом ещё до конца этого года», - добавил ле Гре.

Напомним, что на катарском мундиале французская сборная под шефством Дешама дошла до финала, где в серии пенальти проиграла Аргентине.