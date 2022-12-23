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С Дешамом могут продлить контракт до 2030 года

23 Декабря 2022 • 05:02 Комментировать

Президент французской Федерации футбола Ноэль ле Гре в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив главного тренера сборной Дидье Дешама.

Ле Гре сказал Quest France, что представители Федерации планируют поговорить с наставником о контракте не только до 2026 года, но и до 2030 года. Функционер отметил, что в ближайшее время всё обсудит с Дешамом.

«Думаю, что мы быстро всё уладим. Если всё пройдёт гладко, то решим все контрактные вопросы с Дешамом ещё до конца этого года», - добавил ле Гре.

Напомним, что на катарском мундиале французская сборная под шефством Дешама дошла до финала, где в серии пенальти проиграла Аргентине.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Ноэль ле Гре
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