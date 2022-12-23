Флик: «Чемпионат мира разделил Германию»

Сборная Германии снова провалила чемпионат мира, команда не выбралась из группы, проиграв японской сборной. Как считает наставник немецкой сборной, в германии сложилось неоднозначное отношение к катарскому турниру, и это помешало стране сплотиться и поддерживать сборную должным образом.

- Часть людей смотрели матчи, другая часть принципиально не хотели смотреть игры чемпионата мира. Страна была разделена, и это - стыд. Футбол должен объединять людей. Теми болельщиками, которые выбрали болеть за свою команду, я горжусь, - цитирует слова немецкого специалиста Frankfurter Neue Presse.