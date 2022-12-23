Колосков назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами назвал лучшего игрока катарского мундиаля по своему личному мнению.

Колосков сказал Metaraitings.ru, что лучшего футболиста чемпионата мира назвали абсолютно справедливо, так что он полностью согласен с официальным решением, так как аргентинец Лионель Месси действительно провёл выдающийся турнир.

«Месси — лучший футболист мундиаля», - добавил функционер.

Напомним, что 35-летний аргентинец впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира. В финальном поединке Аргентина в серии пенальти обыграла французов.