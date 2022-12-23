Колосков назвал главное разочарование ЧМ-2022

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу главного разочарования катарского чемпионата мира по футболу.

Колосков сказал Metaraitings.ru, что главным разочарованием для него, конечно же, стала немецкая сборная, которая на втором мундиале кряду не сумела преодолеть порог группового этапа.

«Для меня это самое большое разочарование этого турнира», - добавил почётный президент РФС.

Напомним, что «бундестим» выступала в одной группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Подопечные Ханса-Дитера Флика заняли третье место в этом квартете.