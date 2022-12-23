Наставник немецкой сборной признал, что его команде на чемпионате мира помешала политика

Сборная Германии бесславно вылетела с чемпионата мира, прекратив выступления уже после группового турнира. Жест немецкой команды, закрывшей рты перед матчем с Японией, вызвал неоднозначную реакцию в футбольном мире, особенно в свете того, что немцы проиграли. Наставник немецкой сборной Ханс-Дитер Флик в интервью Frankfurter Neue Presse признал, что вокруг его команды действительно было слишком много политики.

- Французский президент Эммануэль Маркон сказал, что футбол слишком политизирован. А игрокам следовало бы думать о футболе, а не о политике. О политике подумаю я, сказал Макрон. И было бы хорошо, если с нашей командой это было бы так же, - заявил Флик.