Дзанетти: «Лаутаро сыграл на чемпионате мира не в идеальной физической форме»

Вице-президент «Интера», аргентинец Хавьер Дзанетти, поведал, что упустивший много моментов в ходе чемпионата мира Лаутаро Мартинес отыграл турнир не в идеальной физической форме - по его словам, речь идет о «некоторых физических проблемах».

- Лаутаро был очень взволнован после окончания финала чемпионата мира. Он сыграл на чемпионате с некоторыми физическими проблемами. Если бы он забил в матче с Саудовской Аравией, когда были моменты, то наверняка чемпионат для него лично сложился бы лучше. Лаути сделал свое дело в послематчевой серии пенальти с Нидерландами, когда это было важно сделать. Он очень молод, это его первый чемпионат мира, и он уже чемпион, - цитирует Дзанетти fcinter1908.it.