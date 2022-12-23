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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Терим: «Месси - лучший в мире»

23 Декабря 2022 • 03:09 Комментировать

Бывший тренер «Милана» Фатих Терим побывал в Катаре и посмотрел чемпионат мира, в том числе и финальный матч. Терим дал понять, что в противостоянии Аргентины и Франции стоял на стороне Месси, которого он считает лучшим футболистом в мире.

- Я видел весь матч, финал чемпионата мира. Мне очень понравилась организация чемпионата, я был в Катаре. Что касается лучшего игрока, то я всегда говорил так - Месси первый, Месси второй, Месси третий. Но, думаю, это теперь понимает уже и весь мир, - цитирует слова Терима pianetamilan.it.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Фатих Терим
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