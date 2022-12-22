Анри хочет вновь попробовать себя в роли главного тренера

Бывший французский футболист Тьерри Анри надеется снова поработать главным тренером.

45-летний специалист сохранил за собой должность ассистента в сборной Бельгии, однако Роберто Мартинес покинул пост, что поставило под сомнение будущее Анри.

«Очевидно, я должен быть осторожным в подобных заявлениях, потому что у меня контракт со сборной Бельгии, но всё же, если говорить о будущем, я бы хотел вновь поработать главным тренером. Однажды это может произойти, если меня заинтересует предложенный проект», – цитирует легендарного экс-нападающего Footmercato.

Ранее Анри возглавлял «Монако» и «Монреаль», где, по собственному признанию, не проявил себя в полной мере.