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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гвардиола: «Здорово, что в нашей команде есть чемпион мира»

22 Декабря 2022 • 23:04 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Ливерпуль
1 1.75 X 4.20 2 4.50
2-й тайм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рад за Хулиана Альвареса.

В сегодняшнем матче Кубка лиги «горожане» играют против «Ливерпуля», и Гвардиола вынужден обходиться без форварда Хулиана Альвареса, отдыхающего после выступления на победном для сборной Аргентины чемпионате мира в Катаре.

«Мы очень рады за Хулиана. Он много играл на мундиале, его вклад был весомым. Приятно, что в нашей команде есть чемпион мира. Мы очень рады за него», – цитирует BBC Гвардиолу.

Место на острие атаки «Манчестер Сити» в поединке с «Ливерпулем» занял Эрлинг Холанн, не принимавший участия на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Аргентины Хосеп Гвардиола Хулиан Альварес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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