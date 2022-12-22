Гвардиола: «Здорово, что в нашей команде есть чемпион мира»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рад за Хулиана Альвареса.

В сегодняшнем матче Кубка лиги «горожане» играют против «Ливерпуля», и Гвардиола вынужден обходиться без форварда Хулиана Альвареса, отдыхающего после выступления на победном для сборной Аргентины чемпионате мира в Катаре.

«Мы очень рады за Хулиана. Он много играл на мундиале, его вклад был весомым. Приятно, что в нашей команде есть чемпион мира. Мы очень рады за него», – цитирует BBC Гвардиолу.

Место на острие атаки «Манчестер Сити» в поединке с «Ливерпулем» занял Эрлинг Холанн, не принимавший участия на чемпионате мира.