Бушманов: «Буду скучать по футболу»

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о перерыве в сезоне, связанном с проведением в Катаре чемпионата мира.

Специалист признался, что времена его карьеры игрока остались далеко позади, в связи с чем какой-либо усталости от просмотра футбольных баталий он абсолютно не испытывает. Наоборот, наблюдение за происходящим на поле вызывает у спортсмена интерес.

«Конечно, я буду скучать по футболу. Хочется, чтобы долгий перерыв побыстрее закончился», - приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Чемпионом мира в 2022 году стала национальная сборная Аргентины.