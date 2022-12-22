​Менеджер Роналду встретился с руководителями «Аль-Садда»

Всё идёт к тому, что Криштиану Роналду уже скоро подпишет контракт с «Аль-Саддом». По данным журналиста Бруну Андраде, которыми он поделился в социальных сетях, менеджер звёздного футболиста, Рикарду Регуфе, накануне посещал штаб-квартиру аравийского клуба и общался с его руководителями.

Отмечается, что переговоры между сторонами движутся к положительному исходу.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» на семь лет.

Напомним, что Криштиану Роналду уже месяц пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».