Карасёв не грустит из-за того, что он не поработал на чемпионате мира - 2022

Известный российский арбитр Сергей Карасёв дал комментарий по поводу того, что он не работал на чемпионате мира 2022 года.

В январе Сергей Карасёв ездил на судейский сбор, и он наверняка попал бы в список арбитров мундиаля, но из-за санкций россиянин в Катар не поехал.

«Какая может быть грусть? Мы с февраля живём в вакууме, я ещё тогда свыкся с этой мыслью. Никакой грусти, это жизнь, так получилось.

Ставил ли я себя на место других арбитров, когда смотрел матчи? Нет, не люблю этого. Я либо там, либо меня там нет», - высказался Карасёв. Видео с его словами были опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».