Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Иньеста считает, что сборная Испании не должна отказываться от «тики-таки»

22 Декабря 2022 • 18:58 Комментировать

Выступление сборной Испании на прошедшем чемпионате мира в Катаре снова оказалось неудачным - наверняка чемпионы мира 2010 года надеялись пробиться чуть выше, чем 1/8 финала. После неудачи многие критиковали испанскую сборную за «тики-таку», но один из апологетов этого типа игры, Андрес Иньеста, считает, что команде не следует отказываться от подобного стиля.

- Я думаю, что команда должна сохранить эту модель. Мне не кажется, что неудача в матче с Марокко случилась из-за «тики-таки», там были другие, более глубокие причины, в ходе того матча команде не хватало некоторых вещей. Так что я считаю, философия должна остаться, - цитирует слова Иньесты ESPN.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Сборная Испании
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
19:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Менеджер Роналду встретился с руководителями «Аль-Садда»
19:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карасёв не грустит из-за того, что он не поработал на чемпионате мира - 2022
19:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец сравнил чемпионаты мира в России и в Катаре
18:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста считает, что сборная Испании не должна отказываться от «тики-таки»
18:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Омерзительное поведение»: Лебёф раскритиковал партнёра Месси
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кобелев: «Конечно, я не устал от футбола – я ж не играл»
18:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Червиченко назвал главное разочарование ЧМ-2022
18:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Левандовски причастен к увольнению тренера сборной Польши слухи
18:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В родном городе голкипера аргентинской сборной задумали установить ему статую
17:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трефилов - о чемпионстве Месси: «Желаю, чтобы у него грудь до восьмого размера не выросла»
17:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чалханоглу: «Я рад за Лаутаро, он стал чемпионом мира»
16:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Левандовски объяснил, почему финал ЧМ-22 получился одним из лучших в истории
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци: «Мбаппе - следующая звезда в мировом футболе, нереальный талант»
16:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Звезда Голливуда: «Я люблю Месси, мой муж не против этого»
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Паредес рассказал, что думает о Месси после победы на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем