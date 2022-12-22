Иньеста считает, что сборная Испании не должна отказываться от «тики-таки»

Выступление сборной Испании на прошедшем чемпионате мира в Катаре снова оказалось неудачным - наверняка чемпионы мира 2010 года надеялись пробиться чуть выше, чем 1/8 финала. После неудачи многие критиковали испанскую сборную за «тики-таку», но один из апологетов этого типа игры, Андрес Иньеста, считает, что команде не следует отказываться от подобного стиля.

- Я думаю, что команда должна сохранить эту модель. Мне не кажется, что неудача в матче с Марокко случилась из-за «тики-таки», там были другие, более глубокие причины, в ходе того матча команде не хватало некоторых вещей. Так что я считаю, философия должна остаться, - цитирует слова Иньесты ESPN.