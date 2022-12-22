Чеслав Михневич покинул должность главного тренера сборной Польши. Как сообщает польский портал Interia, к решению Польского футбольного союза «приложил свою руку» нападающий Роберт Левандовски.

По данным источника, ещё до отъезда команды на чемпионат мира капитан сборной и глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша провели беседу. По ходу дела Левандовски донёс до функционера позицию команды. Большинство игроков не хотели продолжать работать с Михневичем в сборной. Это стало важным фактором.

Напомним, что сборная Польши на чемпионате мира в Катаре дошла до 1/8 финала, где проиграла Франции со счётом 1:3.