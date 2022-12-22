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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чалханоглу: «Я рад за Лаутаро, он стал чемпионом мира»

22 Декабря 2022 • 17:15 Комментировать

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу дал понять, что он не особо следил за событиями чемпионата мира, так как в нем не выступали ни сборная Турции, его родной страны, ни сборная Италии. Тем не менее, он рад за ставшего чемпионом мира Лаутаро Мартинеса, своего одноклубника по «Интеру».

- Я видел лишь финал, но это был прекрасный матч. Турниру не хватало сборных Турции и Италии. За Лаутаро я рад, мы друзья, и я прекрасно знаю, как важен был для него этот турнир. Я жду его в Аппьяно, чтобы как следует отметить его успех, - цитирует слова Хакана Чалханоглу итальянское издание Corriere della Sera.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Аргентины Хакан Чалханоглу Лаутаро Мартинес
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