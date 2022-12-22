Камоцци: «Мбаппе - следующая звезда в мировом футболе, нереальный талант»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.

«Месси - один из великих спортсменов в истории, это факт. Но приходит время для новых героев. Я уверен, что Мбаппе - следующая звезда в мировом футболе. Нереальный талант», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Напомним, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022, отметившись восемью забитыми мячами в семи встречах.

В финальном матче Франция уступила Аргентине в серии пенальти – 2:4. Игровое время противостояния завершилось результативной ничьей – 3:3.