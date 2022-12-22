Звезда Голливуда: «Я люблю Месси, мой муж не против этого»

Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс в своих социальных сетях опубликовала пост, посвященный аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«Я поддерживаю «ПСЖ». Мне нравится Франция и их язык. Мое сердце принадлежит французам. Но поймите меня: я люблю Месси. И мой муж не против этого. Он не обращает внимания на плакаты с изображением Лионеля, которые развешаны по нашему дому. Это круто», - гласит сообщение актрисы в соцсети.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель был признан лучшим игроком по итогам турнира.