Паредес рассказал, что думает о Месси после победы на ЧМ-2022

Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес разместил в социальных сетях публикацию, которую посвятил соотечественнику Лионелю Месси.

«Для меня большая честь играть с тобой и добиться чего-то великого. Ты постоянно доказывал, что являешься не только великолепным футболистом, но и прекрасным человеком. Большое спасибо тебе, люблю тебя. Ты – чемпион, кумир, лучший футболист навсегда», - говорится в сообщении Паредеса.

Аргентина стала чемпионом мира в Катаре, победив в финальном поединке Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем поединке Месси отметился двумя забитыми мячами.