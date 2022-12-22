​Стало известно, когда решится будущее Дешама

Будущее главного тренера сборной Франции Дидье Дешама определится уже очень скоро. Глава французской федерации Ноэль ле Грэ заявил, что проведёт переговоры с 54-летним специалистом на следующей неделе.

«Карты в руках Дешама, у него есть возможность продлить контракт. Когда мы дошли до полуфинала чемпионата мира, решение стало принадлежать ему самому», - рассказал ле Грэ в интервью Ouest-France.

Дидье Дешам принял сборную Франции летом 2012 года. Главным успехом тренера за 10 лет работы является победа на чемпионате мира – 2018. Тогда, напомним, Франция в финале обыграла Хорватию.