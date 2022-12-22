​В Сан-Марино новорожденным будут дарить крошечные футболки сборной

Сборная Сан-Марино считается слабейшей командой Европы среди тех, кто принимает участие в официальных матчах. Этот статус подкрепляется результатами: любой гол является для Сан-Марино выдающимся достижением, не говоря уже о ничьей, а о победе – так тем более.

В Сан-Марино решили вдохновить новое поколение потенциальных футболистов. До конца 2023 года всем новорожденным в Сан-Марино будут дарить крошечные футболки национальной сборной. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Пол Томпсон.

Сборная Сан-Марино в своей истории выиграла только один матч. В 2004 году команда обыграла Лихтенштейн в товарищеском поединке.