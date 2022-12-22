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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду прервал молчание после победы Месси на чемпионате мира

22 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать (1)

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который после ухода из «МЮ» находится в статусе свободного агента, опубликовал первый пост после триумфа Лионеля Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

В социальных сетях 37-летний форвард разместил фотографию из бассейна, сопроводив ее несколькими эмодзи.

Напомним, что Португалия вместе с Роналду дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где потерпела поражение от команды Марокко со счетом 0:1.

Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года. В финальном матче мундиаля Месси и компания победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Декабря 2022 в 16:22
Значит живой... Хе..
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