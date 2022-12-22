Россия опустилась в рейтинге ФИФА

В четверг был опубликован свежий рейтинг ФИФА. Как мы уже рассказывали, лидерство сохранила сборная Бразилии, а на второе место поднялась Аргентина, выигравшая чемпионат мира.

Стоит обратить внимание и на положение России. В настоящий момент она располагается на 37-й позиции рейтинга ФИФА. Можно констатировать, что сборная России опустилась ниже – в предыдущей версии рейтинга она занимала 33-ю строчку.

Напомним, что в настоящий момент сборная России проводит только товарищеские поединки, причём находить соперников для них непросто. Осенью команда Валерия Карпина провела три матча с представителями Азиатской конфедерации футбола, причём один из них в рейтинге ФИФА не учитывался.