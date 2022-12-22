​Жиру ответил на претензии игрока сборной Австралии

Игрок сборной Австралии Джейсон Каммингс обвинил Оливье Жиру в том, что он не стал давать ему свою футболку после матча на чемпионате мира – 2022. По словам австралийца, Жиру проигнорировал его, притворившись, что не понимает английский язык.

Ответ Оливье Жиру не заставил себя ждать. Опытный нападающий опубликовал в социальных сетях футболку другого игрока сборной Австралии – Джексона Ирвайна. Вероятно, именно с ним Жиру обменялся футболками.

«Привет, Джексон Ирвайн. Как тебе мой английский?» - так подписал фотографию Оливье Жиру.

Напомним, что на чемпионате мира Франция разгромила Австралию в группе – 4:1.