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Александр Мостовой: «Думаю, ничего страшного не произойдет между Месси и Мбаппе» эксклюзив

22 Декабря 2022 • 15:10 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о дальнейших взаимоотношениях Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«В «ПСЖ» атмосфера не накалится, думаю. Да, Мартинес пошутил, но в спортивной раздевалке всегда творятся такие вещи. Все шутят правильно и неправильно. Мбаппе тоже понимает, что Месси величайший. Думаю, ничего страшного не произойдет между ними.

Не хочу говорить на тему шансов «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Каждый год мы говорим, что они уже должны. Уже сколько лет говорят. Про «Манчестер Сити» тоже говорят постоянно. Эти клубы тратят миллиарды, но не дают нужного результата. Никто же не будет говорить, что «Монпелье» возьмёт титул Лиги чемпионов. Ну, говорят и говорят», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александр Мостовой Килиан Мбаппе
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