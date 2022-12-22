Участник ЧМ-2022 готов провести два товарищеских матча с Россией

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил о намерении провести товарищеский поединок против подопечных Валерия Карпина.

«Работаем над тем, чтобы в ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится в Иране», - передает слова Джалали «РИА Новости».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров и может проводить только товарищеские игры.

Иран принимал участие в чемпионате мира – 2022, где занял третье место в группе и не смог пробиться в плей-офф.