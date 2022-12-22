Бразилия остаётся первой в рейтинге ФИФА, Аргентина - вторая

Несмотря на свой вылет в четвертьфинале чемпионата мира, сборная Бразилии сохранила свое первое место - отчасти от того, что занимавшая второе место сборная Бельгии выступила еще более неудачно, и она опустилась на четвертое место. Аргентина поднялась на второе место, Франция - третья. Сборная Англии осталась пятой. Опустилась сборная Италии - с шестого на восьмое место, она пропустила вперед Нидерланды и Хорватию. Позади Италии - Португалия и Испания.

С 22-го на 11-е место взлетела сборная Марокко, занявшая в Катаре четвертое место. Также на одиннадцать мест взлетела сборная Австралии - с 38-го на 27-е место. Сборная Швейцарии - двенадцатая, США - 13-ая, и лишь на четырнадцатом месте расположилась сборная Германии.

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