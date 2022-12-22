В ближайшее время Криштиану Роналду станет футболистом клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как сообщает Marсa, контракт звёздного португальца будет рассчитан до 2030 года. При этом он будет разделён на два этапа – на первом этапе длиной в два с половиной года Роналду будет играть за «Аль-Наср», а дальше он станет послом совместной заявки Саудовской Аравии с Египтом и Грецией на проведение чемпионата мира. При этом испанское издание отмечает, что оклад Криштиану после завершения непосредственно футбольной части контракта может даже вырасти с 200 миллионов евро до ещё более внушительной суммы.

Ровно месяц назад Криштиану Роналду стал свободным агентом, покинув «Манчестер Юнайтед».