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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» на 7 лет слухи

22 Декабря 2022 • 14:18 Комментировать (1)

В ближайшее время Криштиану Роналду станет футболистом клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как сообщает Marсa, контракт звёздного португальца будет рассчитан до 2030 года. При этом он будет разделён на два этапа – на первом этапе длиной в два с половиной года Роналду будет играть за «Аль-Наср», а дальше он станет послом совместной заявки Саудовской Аравии с Египтом и Грецией на проведение чемпионата мира. При этом испанское издание отмечает, что оклад Криштиану после завершения непосредственно футбольной части контракта может даже вырасти с 200 миллионов евро до ещё более внушительной суммы. 

Ровно месяц назад Криштиану Роналду стал свободным агентом, покинув «Манчестер Юнайтед».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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overkill666
22 Декабря 2022 в 14:36
ну вот... наконец-то звязда нашла чемпионат подходящего уровня. представляю, какое там бабло будет по контракту.
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