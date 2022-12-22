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Сборная Польши объявила об уходе Михневича официально

22 Декабря 2022 • 13:58 Комментировать

Официальный сайт сборной Польши по футболу подтвердил уход Чеслава Михневича с поста наставника национальной команды.

«От имени правления Польского футбольного союза мы хотели бы поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев работы в качестве наставника. Как известно, он принял команду в очень непростой период. Несмотря на это, ему удалось пройти отбор на ЧМ-2022, а также сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций», — цитирует президента PZPN Цезария Кулеша сайт федерации.

Руководитель польского футбола отметил, что Михневич заслуживает благодарности за первое попадание в плей-офф мирового первенства с 1986 года.

Официально пост наставника сборной Польши освободится 31 декабря. На катарском мундиале подопечные Михневича вышли в 1/8 финала, где уступили будущим финалистам из Франции со счётом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Чеслав Михневич
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