Официальный сайт сборной Польши по футболу подтвердил уход Чеслава Михневича с поста наставника национальной команды.

«От имени правления Польского футбольного союза мы хотели бы поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев работы в качестве наставника. Как известно, он принял команду в очень непростой период. Несмотря на это, ему удалось пройти отбор на ЧМ-2022, а также сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций», — цитирует президента PZPN Цезария Кулеша сайт федерации.

Руководитель польского футбола отметил, что Михневич заслуживает благодарности за первое попадание в плей-офф мирового первенства с 1986 года.

Официально пост наставника сборной Польши освободится 31 декабря. На катарском мундиале подопечные Михневича вышли в 1/8 финала, где уступили будущим финалистам из Франции со счётом 1:3.