Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о количестве футбольных матчей в сезоне.

«Я думаю, что много. Связываю я это с тем, что есть предложение проводить чемпионат мира каждые три года. Но, эта инициатива не на пользу футболу. Такое количество и такая напряжённость матчей, выпадающая на игроков, она чревата травмами, и в какой-то степени перенасыщенность футболом не даёт нам свежести восприятия», — сказал Бышовец.

Напомним, с 20 ноября по 18 декабря проходил чемпионат мира в Катаре, где победу одержала сборная Аргентины. Многие клубные чемпионаты возобновляются уже в конце декабря.

Сезон в АПЛ возобновится 26 декабря, Бундеслига - 20 января, Примера – 29 декабря и Серия А – 4 января.